Использует как оружие: Зеленский о целях Кремля в блокировании зернового коридора

Россия пытается использовать дефицит продовольствия на мировом рынке как оружие в обмен на признание оккупации некоторых, если не всех, захваченных территорий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время дебатов на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

— С начала полномасштабной агрессии Россия заблокировала наши черноморские и азовские морские порты. Наши порты на Дунае до сих пор остаются мишенью для ее ракет и беспилотников. Россия пытается использовать дефицит продовольствия на мировом рынке как оружие в обмен на признание оккупации некоторых — если не всех — захваченных территорий. Россия использует цены на продовольствие как оружие, — подчеркнул он.

Кроме того, глава государства отметил, что Украина запустила временный экспортный коридор в Черном море и работает над сохранением сухопутных маршрутов.

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— Тревожно видеть, как в это время кое-кто в Европе подрывает солидарность и устраивает политический театр, делая из зерна триллер. Может казаться, что они играют собственную роль, но вместо этого они помогают подготовить сцену для московского актера, — добавил он.

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