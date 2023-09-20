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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Використовує як зброю: Зеленський про цілі Кремля у блокуванні зернового коридору

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Росія намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації деяких, якщо не всіх, захоплених територій.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час дебатів на 78-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

– Від початку повномасштабної агресії, Росія заблокувала наші чорноморські й азовські морські порти. Наші порти на Дунаї досі залишаються мішенню для її ракет і безпілотників. Росія намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації деяких, якщо не всіх, захоплених територій. Росія використовує ціни на продовольство як зброю, – наголосив він.

Крім того, глава держави зауважив, що Україна запустила тимчасовий експортний коридор у Чорному морі та працює над збереженням сухопутних маршрутів.

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– Тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі підриває солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер. Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора, – додав він.

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