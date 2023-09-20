Використовує як зброю: Зеленський про цілі Кремля у блокуванні зернового коридору
Росія намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації деяких, якщо не всіх, захоплених територій.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час дебатів на 78-й сесії Генеральної асамблеї ООН.
– Від початку повномасштабної агресії, Росія заблокувала наші чорноморські й азовські морські порти. Наші порти на Дунаї досі залишаються мішенню для її ракет і безпілотників. Росія намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації деяких, якщо не всіх, захоплених територій. Росія використовує ціни на продовольство як зброю, – наголосив він.
Крім того, глава держави зауважив, що Україна запустила тимчасовий експортний коридор у Чорному морі та працює над збереженням сухопутних маршрутів.
– Тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі підриває солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер. Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора, – додав він.
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко