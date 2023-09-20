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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Байден объявит о значительном пакете военной помощи Украине 21 сентября – СМИ

Джо Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден должен объявить об очередном пакете военной помощи Украине в четверг, 21 сентября.

Об этом сообщил журналист Голоса Америки Остап Яриш в социальной сети X (бывший Twitter).

— Ожидается, что Джо Байден объявит о значительном пакете военной помощи Украине в четверг, во время визита (Владимира. — Ред.) Зеленского в Вашингтон, — написал журналист.

Собеседник в администрации президента США сообщает, что президент Джо Байден в четверг, 21 сентября, во время визита Владимира Зеленского, должен объявить об очередном пакете военной помощи Украине.

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СМИ писали, что речь идет о военной помощи на сумму $325 млн. По словам американского чиновника, ожидается, что пакет помощи будет включать второй транш кассетных боеприпасов для 155-мм гаубиц.

Ожидалось, что во время встречи Байдена с Зеленским будет объявлено о предоставлении Украине и других видов нового оружия.

Недавно ABC News сообщило, что администрация Джо Байдена в рамках следующего пакета военной помощи может отправить в Украину тактические ракетные комплексы большой дальности ATACMS.

Предыдущий пакет военной помощи на сумму $600 млн был объявлен 7 сентября. В него вошли, в частности оборудование для поддержки и интеграции систем ПВО Украины, дополнительные боеприпасы для HIMARS и 105-мм артиллерийские снаряды.

Источник: Остап Яриш

Война в Украине, Владимир Зеленский, Джо Байден, США
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