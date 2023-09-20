Байден объявит о значительном пакете военной помощи Украине 21 сентября – СМИ
Президент Соединенных Штатов Джо Байден должен объявить об очередном пакете военной помощи Украине в четверг, 21 сентября.
Об этом сообщил журналист Голоса Америки Остап Яриш в социальной сети X (бывший Twitter).
— Ожидается, что Джо Байден объявит о значительном пакете военной помощи Украине в четверг, во время визита (Владимира. — Ред.) Зеленского в Вашингтон, — написал журналист.
Собеседник в администрации президента США сообщает, что президент Джо Байден в четверг, 21 сентября, во время визита Владимира Зеленского, должен объявить об очередном пакете военной помощи Украине.
СМИ писали, что речь идет о военной помощи на сумму $325 млн. По словам американского чиновника, ожидается, что пакет помощи будет включать второй транш кассетных боеприпасов для 155-мм гаубиц.
Ожидалось, что во время встречи Байдена с Зеленским будет объявлено о предоставлении Украине и других видов нового оружия.
Недавно ABC News сообщило, что администрация Джо Байдена в рамках следующего пакета военной помощи может отправить в Украину тактические ракетные комплексы большой дальности ATACMS.
Предыдущий пакет военной помощи на сумму $600 млн был объявлен 7 сентября. В него вошли, в частности оборудование для поддержки и интеграции систем ПВО Украины, дополнительные боеприпасы для HIMARS и 105-мм артиллерийские снаряды.
Источник: Остап Яриш
Загрузка
Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.Полина Спасенко