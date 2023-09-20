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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 20.09.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на фронте произошло 24 боевых столкновения.

Об этом 20 сентября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 20.09.2023

Карта бойових дій 20 вересня 2023

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Полномасштабная война в Украине длится уже 574-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине
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Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.

Полина Спасенко
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