Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 20.09.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на фронте произошло 24 боевых столкновения.
Об этом 20 сентября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 20.09.2023
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Полномасштабная война в Украине длится уже 574-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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