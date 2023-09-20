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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 20.09.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби на фронті відбулось 24 бойових зіткнення.

Про це 20 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 20.09.2023

Карта бойових дій 20 вересня 2023

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 574-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні
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