Ми керувалися лише доказами: прокурор МКС про ордер на арешт Путіна

Рішення МКС про видання ордеру на арешт президента РФ Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової ґрунтується на конкретних доказах.

Про це заявив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан на спеціальному заході, організованому на полях Генасамблеї ООН.

За його словами, під час воєнних конфліктів найбільше страждають діти, тому “це був надзвичайно трагічний і безмірно сумний момент”, коли незалежним суддям доведося під вагою доказів видати ордери на арешт глави держави і постійного члена Радбезу, а також так званого комісара у справах дітей.

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Хана розповів, що за кілька тижнів до ухвалення цього рішення він побував у порожньому дитячому будинку на лінії фронту на півдні України, і був дуже вражений.

– Це залишиться зі мною назавжди, коли в цій тиші, у цій страшній тиші я побачив порожні дитячі ліжечка, одяг, складений стопкою, фотографії дітей, які насолоджуються Різдвом, малюнки, що прикрашали стіни, – наголосив він.

Водночас зауважив, що в ухваленні рішення про ордери на арешт суддями МКС “рухала не політика чи емоції, а докази”, адже голоси дітей мають бути почуті в залі суду.

У березні 2023 року МКС видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна і уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової через причетність до організації незаконного вивезення українських дітей до РФ.

Джерело : Укрінформ

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