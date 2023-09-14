Европарламент признал Лукашенко причастным к войне, МУС призывают выдать ордер на арест
Европарламент признал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко причастным к войне против Украины наравне с российским диктатором Владимиром Путиным и призвал Международный уголовный суд выдать ордер на его арест.
Соответствующую резолюцию приняли 13 сентября в Страсбурге во время пленарного заседания Европарламента.
В документе говорится о его ответственности за преследование украинцев. Законодательная организация Европейского Союза утверждает, что Лукашенко признается соучастником российских военных преступлений на территории Украины.
Резолюция подробно перечисляет и описывает множество преступлений, совершенных белорусским режимом. В ней фиксируется факт разжигания ненависти, активного участия в антиукраинской пропаганде, проводимой силами режима Лукашенко.
В то же время в резолюции отмечается, что именно режим Лукашенко предоставил разрешение на агрессию против Украины с территории Беларуси, осуществляя прямые поставки боеприпасов и военного снаряжения российской армии.
— Нелегитимный режим Лукашенко стал полным соучастником неоправданной агрессивной войны России и военных преступлений против Украины, — говорится в документе.
Депутаты Европарламента считают нужным применить против Беларуси санкции, которые действуют против России.
Также Европарламент призвал Международный уголовный суд выдать международный ордер на арест Лукашенко. В документе отмечается, что Совет ЕС должен расширить перечень лиц из Беларуси, на которых распространяются санкции Евросоюза.
В Европарламенте напомнили, что большинство граждан Беларуси не поддерживают агрессию против Украины. Они напомнили, что часть из них борются против РФ в составе украинской армии, в частности, в полку имени Кастуся Калиновского.
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