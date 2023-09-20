Зеленский на Совбезе призвал реформировать ООН: главное из выступления
Президент Владимир Зеленский продолжил выступать на международных площадках, находясь с визитом в США, и сегодня, 20 сентября, возглавил украинскую делегацию на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций.
Украинский лидер прибыл в Соединенные Штаты во вторник, 19 сентября, где уже выступил на Генассамблее ООН и провел ряд двусторонних встреч — с президентами Кении, ЮАР, Евросовета и премьером Израиля.
Одним из главных тезисов президента во время выступления на Совбезе стало то, что ООН находится в тупике из-за российской агрессии.
Глава государства заявил, что помощь Украине в обороне от агрессии России равноценна помощи в защите Устава ООН.
— Резолюции Генеральной Ассамблеи подтверждают факт, что единственный источник этой войны — Россия. Впрочем, это ничего не изменило для России в ООН. Но именно подобные ситуации изменили все для ООН. Должны признать — Организация в тупике относительно агрессий, — добавил он.
Украинский президент указал на то, что сегодня все понимают, кто является причиной недееспособности ООН.
— В этом кресле в Совете безопасности, которое Россия занимает незаконно из-за закулисных манипуляций после распада Советского Союза, сидят лжецы, чья работа — оправдывать агрессию и геноцид, которые осуществляет Россия, — отметил Зеленский.
Президент добавил, что деятельность ООН разбивается о российские привилегии, хотя именно Организация могла бы остановить агрессию РФ.
— Вето в руках агрессора — вот то, что загнало ООН в тупик, — пояснил он.
Украинский лидер говорит, что многочисленные разговоры и проекты по реформированию ООН должны быть реализованы, поскольку речь идет не только о представительстве России в Совете безопасности ООН. Речь идет и о применении права вето, которое тоже нуждается в реформах, что может “вернуть силу Устава ООН”.
— Генеральной Ассамблее ООН надо дать реальную возможность преодолевать вето. Это первый необходимый шаг. При условии набора двух третей голосов, которые будут отражать волю наций и из Азии, и из Африки, и из Европы, и из обеих Америк, и из региона Тихого океана, — глобального квалифицированного большинства — вето должно реально преодолеваться, и такая резолюция Генеральной Ассамблеи должна быть обязательной для выполнения всеми государствами-членами, — сказал он.
По словам президента, для восстановления архитектуры безопасности нужно:
- Полный вывод всех войск РФ и военных формирований со всей суверенной территории Украины в границах по состоянию на 1991 год.
- Полное возвращение Украине контроля над всей госграницей и исключительной экономической зоной — в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.
— Собственно, только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий, — добавил Зеленский.
Также, говоря об украинской формуле мира, Владимир Зеленский призвал каждое государство “проявить свое лидерство в рамках того или иного, или нескольких, или всех пунктов формулы мира”.
— Формируем группы согласно пунктам формулы мира, в которых работают советники лидеров государств по национальной безопасности и дипломатические представители, — заявил Зеленский.
Президент Украины отметил, что в группах, которые формируются, будет определяться перечень решений и нормотворческих предложений, которые должны быть имплементированы.
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