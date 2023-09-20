Зеленський на Радбезі закликав реформувати ООН: головне з виступу

Президент Володимир Зеленський продовжив виступати на міжнародних майданчиках, перебуваючи з візитом у США, і сьогодні, 20 вересня, очолив українську делегацію на засіданні Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй.

Український лідер прибув у Сполучені Штати у вівторок, 19 вересня, де вже виступив на Генасамблеї ООН та провів низку двосторонніх зустрічей – з президентами Кенії, ПАР, Євроради та прем’єром Ізраїлю.

Однією з головних тез президента під час виступу на Радбезі стало те, що ООН перебуває в глухому куті через російську агресію.

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Глава держави заявив, що допомога Україні в обороні від агресії Росії рівноцінна допомозі у захисті Статуту ООН.

– Резолюції Генеральної Асамблеї підтверджують факт, що єдине джерело цієї війни – Росія. Втім, це нічого не змінило для Росії в ООН. Але саме подібні ситуації змінили все для ООН. Маємо визнати – Організація в глухому куті щодо агресій, – додав він.

Український президент вказав на те, що сьогодні всі розуміють, хто є причиною недієздатності ООН.

– У цьому кріслі в Раді безпеки, яке Росія займає незаконно через залаштункові маніпуляції після розпаду Радянського Союзу, сидять брехуни, чия робота – виправдовувати агресію та геноцид, які здійснює Росія, – зазначив Зеленський.

Президент додав, що діяльність ООН розбивається об російські привілеї, хоча саме Організація могла б зупинити агресію РФ.

– Вето в руках агресора – ось те, що загнало ООН у глухий кут, – пояснив він.

Український лідер каже, що численні розмови та проєкти щодо реформування ООН мають бути реалізовані, оскільки йдеться не лише про представництво Росії в Раді безпеки ООН. Йдеться і про застосування права вето, яке теж потребує реформ, що може “повернути силу Статуту ООН”.

– Генеральній Асамблеї ООН треба дати реальну можливість долати вето. Це перший необхідний крок. За умови набрання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй і з Азії, і з Африки, і з Європи, і з обох Америк, і з регіону Тихого океану, – глобальної кваліфікованої більшості – вето має реально долатися, і така резолюція Генеральної Асамблеї повинна бути обов’язковою для виконання всіма державами-членами, – сказав він.

За словами президента, для відновлення архітектури безпеки потрібно:

Повне виведення всіх військ РФ та військових формувань з усієї суверенної території України у кордонах станом на 1991 рік. Повне повернення Україні контролю над усім держкордоном та винятковою економічною зоною – у Чорному та Азовському морях та Керченській протоці.

– Власне, лише виконання таких двох пунктів матиме за результат чесне, надійне та повне припинення бойових дій, – додав Зеленський.

Також, кажучи про українську формулу миру, Володимир Зеленський закликав кожну державу “проявити своє лідерство в рамках того чи іншого, або кількох, або всіх пунктів формули миру”.

– Формуємо групи згідно з пунктами формули миру, в яких працюють радники лідерів держав з національної безпеки та дипломатичні представники, – заявив Зеленський.

Президент України зауважив, що у групах, що формуються, визначатиметься перелік рішень та нормотворчих пропозицій, які мають бути імплементовані.

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