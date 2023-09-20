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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Зеленский рассказал, будет ли прорыв в контрнаступлении в этом году

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжается, но будет ли большой прорыв в этом году — пока неизвестно.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью CNN.

Глава государства положительно оценил контрнаступление украинских военных и подтвердил, что наступательные действия идут медленнее, чем ожидалось.

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На вопрос о том, возможен ли в этом году большой прорыв, Зеленский ответил: Думаю, на самом деле никто не знает.

Впрочем, по мнению президента, в этом году нашим военным все же удастся достичь успеха на отдельных участках.

– Но я думаю, что мы будем иметь больше успеха, – сказал он, напоминая о достижениях Украины на Востоке.

Также Зеленский в интервью CNN рассказал, что Украина и Соединенные Штаты уже на финишной прямой по поставкам дальнобойных ракет ATACMS.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
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