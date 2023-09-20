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Політика
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Україна та США вже на фінішній прямій у питанні щодо постачання ATACMS – Зеленський

ракета ATACMS
Фото: Getty Images

Україна та Сполучені Штати вже “на фінішній прямій” у питанні щодо постачання далекобійних ракет ATACMS. 

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю CNN.

Він зазначив, якщо ракети не будуть надані, це призведе до втрат на полі бою в Україні.

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– Ми на фінішній прямій, я в цьому впевнений, – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не хоче, щоб ATACMS були націлені на Росію, але прагне зберегти бойові можливості.

Він також підтвердив потребу в більшій кількості систем протиповітряної оборони, зокрема, американської системи ППО Patriot. Володимир Зеленський наголосив, що вони необхідні для захисту цивільних районів.

Нагадаємо, кілька днів тому чотири сенатори-республіканці закликали президента США Джо Байдена негайно передати Україні далекобійні ракети ATACMS.

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ATACMS

ATACMS, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Джо Байден, Зброя для України, Ракета
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