Україна та США вже на фінішній прямій у питанні щодо постачання ATACMS – Зеленський
Україна та Сполучені Штати вже “на фінішній прямій” у питанні щодо постачання далекобійних ракет ATACMS.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю CNN.
Він зазначив, якщо ракети не будуть надані, це призведе до втрат на полі бою в Україні.
– Ми на фінішній прямій, я в цьому впевнений, – сказав Зеленський.
Президент наголосив, що Україна не хоче, щоб ATACMS були націлені на Росію, але прагне зберегти бойові можливості.
Він також підтвердив потребу в більшій кількості систем протиповітряної оборони, зокрема, американської системи ППО Patriot. Володимир Зеленський наголосив, що вони необхідні для захисту цивільних районів.
Нагадаємо, кілька днів тому чотири сенатори-республіканці закликали президента США Джо Байдена негайно передати Україні далекобійні ракети ATACMS.
Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко