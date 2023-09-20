Зеленський розповів, чи буде прорив у контрнаступі цього року
Контрнаступ Збройних сил України триває, але чи буде великий прорив цього року поки невідомо.
Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю CNN.
Глава держави позитивно оцінив контрнаступ українських військових та підтвердив, що наступальні дії йдуть повільніше, ніж очікувалося.
На запитання про те, чи можливий цього року великий прорив, Зеленський відповів: Думаю насправді ніхто не знає.
Втім, на думку президента, цього року нашим військовим все ж вдасться досягти успіху на окремих ділянках.
– Але я думаю, що ми матимемо більше успіху, – сказав він, нагадуючи про досягнення України на сході.
Також Зеленський в інтерв’ю CNN розповів, що Україна та Сполучені Штати вже на фінішній прямій щодо постачання далекобійних ракет ATACMS.
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко