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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Зеленський розповів, чи буде прорив у контрнаступі цього року

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Контрнаступ Збройних сил України триває, але чи буде великий прорив цього року поки невідомо. 

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю CNN.

Глава держави позитивно оцінив контрнаступ українських військових та підтвердив, що наступальні дії йдуть повільніше, ніж очікувалося.

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На запитання про те, чи можливий цього року великий прорив, Зеленський відповів: Думаю насправді ніхто не знає.

Втім, на думку президента, цього року нашим військовим все ж вдасться досягти успіху на окремих ділянках.

– Але я думаю, що ми матимемо більше успіху, – сказав він, нагадуючи про досягнення України на сході.

Також Зеленський в інтерв’ю CNN розповів, що Україна та Сполучені Штати вже на фінішній прямій щодо постачання далекобійних ракет ATACMS. 

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія
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