Контрнаступление ВСУ: Залужный и Шаптала обсудили дальнейшие планы с командирами

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник генштаба ВСУ Сергей Шаптала обсудили с командующими и командирами дальнейшие планы контрнаступления.

Об этом в Telegram-канале сообщил Валерий Залужный.

Отмечается, что Залужный и Шаптала провели совместную работу с командующими и командирами бригад оперативно-стратегической группировки. Военные обсудили и согласовали последовательность дальнейших шагов с учетом изменения оперативной обстановки на фронте, активности противника и всех возможных угроз.

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— Несмотря на яростное сопротивление врага, наши защитники неустанно и решительно продолжают вести наступательные действия для освобождения украинской территории, — отметил Валерий Залужный.

Напомним, 15 сентября Валерий Залужный провел переговоры с американскими и британскими партнерами, а также обсудил потребность украинской армии в снарядах, вооружении и военной технике.

Силы обороны имеют успех в наступательных действиях южнее Бахмута в Донецкой области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 573-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Валерій Залужний

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