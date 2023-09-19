Контрнаступление ВСУ: Залужный и Шаптала обсудили дальнейшие планы с командирами
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник генштаба ВСУ Сергей Шаптала обсудили с командующими и командирами дальнейшие планы контрнаступления.
Об этом в Telegram-канале сообщил Валерий Залужный.
Отмечается, что Залужный и Шаптала провели совместную работу с командующими и командирами бригад оперативно-стратегической группировки. Военные обсудили и согласовали последовательность дальнейших шагов с учетом изменения оперативной обстановки на фронте, активности противника и всех возможных угроз.
— Несмотря на яростное сопротивление врага, наши защитники неустанно и решительно продолжают вести наступательные действия для освобождения украинской территории, — отметил Валерий Залужный.
Напомним, 15 сентября Валерий Залужный провел переговоры с американскими и британскими партнерами, а также обсудил потребность украинской армии в снарядах, вооружении и военной технике.
Силы обороны имеют успех в наступательных действиях южнее Бахмута в Донецкой области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 573-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Валерій Залужний
Загрузка
Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.Полина Спасенко