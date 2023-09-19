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Боеприпасы и бронемашины: Германия объявила о пакете помощи Украине

Боеприпасы и бронемашины: Германия объявила о пакете помощи Украине
Фото: Pexels

Министерство обороны Германии объявило о предоставлении Украине нового пакета помощи стоимостью €400 млн.

Помощь будет включать дополнительные боеприпасы, защитные транспортные средства и системы разминирования. Кроме того, Германия планирует отправить одежду, а также электро- и теплогенераторы на предстоящую зиму.

— Мы поставляем дополнительные боеприпасы: взрывчатые, минометные, противоминометные. Боеприпасы — это то, что наиболее остро необходимо Украине в оборонительной борьбе с жестокой агрессивной войной, — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

В частности, Германия планирует передать Украине 30 тыс. 155-мм артиллерийских разрывных снарядов, около 3,8 тыс. дымовых боеприпасов для 155-мм артиллерии, 105 тыс. разрывных боеприпасов 120-мм, дымовых и осветительных минометных снарядов, а также 480 реактивных снарядов АТ-2.

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Германия окажет помощь в борьбе с минными заграждениями РФ с помощью систем разминирования, бронированных инженерных и эвакуационных машин. Минобороны ФРГ предоставляет 200 боевых бронированных машин MRAP, чтобы специалисты по разминированию могли подойти к российским минным заграждениям в защищенном виде.

С помощью зимнего снаряжения и комплектов запасных частей планируют укрепить ВСУ на ближайшие месяцы. Этой цели будет служить и уже переданный мобильный полевой госпиталь.

Кроме того, 50 надводных беспилотников помогут выгнать российские войска не только на суше, но и на море.

Однако Писториус отметил, что страна до сих пор не приняла решение, отправлять ли немецкие ракеты Taurus.

— Обязанность всего федерального правительства — очень тщательно взвешивать каждую поставку оружия. Необходимо прояснить ряд политических, правовых, военных и технических аспектов. Это непросто. Еще не решено, отправит ли федеральное правительство крылатые ракеты Taurus, — сказал министр.

Ранее министр обороны Писториус заявил, что Германия может одобрить ракеты Taurus для Украины через одну-две недели.

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Taurus, Война в Украине, Военная техника, Минирование, Німеччина, Розмінування Донбасу, Украина-Германия
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