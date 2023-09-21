СБУ ударили по военному аэродрому Саки в оккупированном Крыму

В ночь на 21 сентября Служба безопасности Украины совместно с ВМС ВСУ нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому Саки во временно оккупированном Крыму.

Об этом Суспільному Крим рассказали источники в СБУ.

Сообщается, что на аэродроме было не менее 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК Панцирь.

Сейчас смотрят

– Удары Службы безопасности и Военно-морских сил попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов. Для поражения врага использовали беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, а затем — запустили ракеты Нептун, – сообщают в СБУ.

Также отмечается, что на этом аэродроме находилась база подготовки операторов БпЛА Mojaher.

Именно эти беспилотники используют оккупанты для координации собственных воздушных атак, а также как боевой ударный дрон.

Напомним, подразделение Центра спецопераций А Службы безопасности Украины Белый волк за месяц поразило 56 единиц российской военной техники.

Фото: Андрей Цаплиенко

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.