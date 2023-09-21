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Анастасия Кожушко, редактор ленты

СБУ ударили по военному аэродрому Саки в оккупированном Крыму

Вибухи у Верхньосадовому в Криму 20 вересня 2023

В ночь на 21 сентября Служба безопасности Украины совместно с ВМС ВСУ нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому Саки во временно оккупированном Крыму.

Об этом Суспільному Крим  рассказали источники в СБУ.

Сообщается, что на аэродроме было не менее 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК Панцирь.

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– Удары Службы безопасности и Военно-морских сил попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов. Для поражения врага использовали беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, а затем — запустили ракеты Нептун, – сообщают в СБУ.

Также отмечается, что на этом аэродроме находилась база подготовки операторов БпЛА Mojaher.

Именно эти беспилотники используют оккупанты для координации собственных воздушных атак, а также как боевой ударный дрон.

Напомним, подразделение Центра спецопераций А Службы безопасности Украины Белый волк за месяц поразило 56 единиц российской военной техники.

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Фото: Андрей Цаплиенко

Война в Украине, ВМС України, Крым, Російська агресія, СБУ
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