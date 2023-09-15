Дрон СБУ Морской малыш подбил российский ракетный корабль Самум

Экспериментальный надводный дрон СБУ Морской малыш поразил российский ракетный корабль Самум вблизи Севастопольской бухты.

По данным источника в Службе безопасности Украины, 14 сентября дрон попал в заднюю правую часть вражеского судна, нанеся значительные повреждения, корабль потерял ход.

Россиянам пришлось отбуксировать Самум на ремонт с большим дифферентом на корму и креном на правый борт.

Сейчас смотрят

Для атаки на вражеский корабль СБУ использовала экспериментальный образец морского дрона, который способен работать в шторм, прячась от обнаружения за высокими волнами.

Во время спецоперации высота волн достигала 1,5-2 м.

В свою очередь Минобороны РФ 14 сентября заявляло о “безуспешной атаке” ВСУ на ракетный корабль Самум.

Напомним, вчера Силы обороны Украины нанесли удар по двум российским патрульным кораблям типа Василий Быков.

По данным Telegram-канала СтратКом ВСУ, вражеские судна получили повреждения.

Фото: Википедия

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.