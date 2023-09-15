Дрон СБУ Морской малыш подбил российский ракетный корабль Самум
Экспериментальный надводный дрон СБУ Морской малыш поразил российский ракетный корабль Самум вблизи Севастопольской бухты.
По данным источника в Службе безопасности Украины, 14 сентября дрон попал в заднюю правую часть вражеского судна, нанеся значительные повреждения, корабль потерял ход.
Россиянам пришлось отбуксировать Самум на ремонт с большим дифферентом на корму и креном на правый борт.
Для атаки на вражеский корабль СБУ использовала экспериментальный образец морского дрона, который способен работать в шторм, прячась от обнаружения за высокими волнами.
Во время спецоперации высота волн достигала 1,5-2 м.
В свою очередь Минобороны РФ 14 сентября заявляло о “безуспешной атаке” ВСУ на ракетный корабль Самум.
Напомним, вчера Силы обороны Украины нанесли удар по двум российским патрульным кораблям типа Василий Быков.
По данным Telegram-канала СтратКом ВСУ, вражеские судна получили повреждения.
Фото: Википедия
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