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Валентина Чорна, редактор ленты

Дрон СБУ Морской малыш подбил российский ракетный корабль Самум

російський корабель Самум

Экспериментальный надводный дрон СБУ Морской малыш поразил российский ракетный корабль Самум вблизи Севастопольской бухты.

По данным источника в Службе безопасности Украины, 14 сентября дрон попал в заднюю правую часть вражеского судна, нанеся значительные повреждения, корабль потерял ход.

Россиянам пришлось отбуксировать Самум на ремонт с большим дифферентом на корму и креном на правый борт.

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Для атаки на вражеский корабль СБУ использовала экспериментальный образец морского дрона, который способен работать в шторм, прячась от обнаружения за высокими волнами.

Во время спецоперации высота волн достигала 1,5-2 м.

В свою очередь Минобороны РФ 14 сентября заявляло о “безуспешной атаке” ВСУ на ракетный корабль Самум.

Напомним, вчера Силы обороны Украины нанесли удар по двум российским патрульным кораблям типа Василий Быков.

По данным Telegram-канала СтратКом ВСУ, вражеские судна получили повреждения.

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Дрон СБУ Морской малыш подбил российский ракетный корабль Самум

Фото: Википедия

Источник: ЛІГА.net
Война в Украине, дрон, Російська агресія, СБУ
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