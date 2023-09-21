СБУ вдарили по військовому аеродрому Саки в окупованому Криму

У ніч проти 21 вересня Служба безпеки України спільно з ВМС ЗСУ завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому Саки у тимчасово окупованому Криму.

Про це Суспільному Крим розповіли джерела в СБУ.

Повідомляється, що на летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК Панцирь.

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– Удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім – запустили ракети Нептун, – повідомляють в СБУ.

Також зазначається, що на цьому аеродромі розміщувалася база підготовки операторів БпЛА Mojaher.

Саме ці безпілотники використовують окупанти для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон.

Нагадаємо, підрозділ Центру спецоперацій А Служби безпеки України Білий вовк за місяць уразив 56 одиниць російської військової техніки.

Фото: Андрій Цаплієнко

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