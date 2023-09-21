СБУ вдарили по військовому аеродрому Саки в окупованому Криму
У ніч проти 21 вересня Служба безпеки України спільно з ВМС ЗСУ завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому Саки у тимчасово окупованому Криму.
Про це Суспільному Крим розповіли джерела в СБУ.
Повідомляється, що на летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК Панцирь.
– Удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім – запустили ракети Нептун, – повідомляють в СБУ.
Також зазначається, що на цьому аеродромі розміщувалася база підготовки операторів БпЛА Mojaher.
Саме ці безпілотники використовують окупанти для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон.
Нагадаємо, підрозділ Центру спецоперацій А Служби безпеки України Білий вовк за місяць уразив 56 одиниць російської військової техніки.
Фото: Андрій Цаплієнко
Завантаження
Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко