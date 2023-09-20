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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

За месяц спецназовцы СБУ Белые волки уничтожили 56 единиц техники РФ и 50 оккупантов

СБУ
Фото: СБУ

Подразделение Центра спецопераций А Службы безопасности Украины Белый волк за месяц поразило 56 единиц российской военной техники.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Так список вражеских потерь пополнили:

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  • 12 танков;
  • 34 ББМ;
  • три артиллерийские системы;
  • семь грузовиков;
  • 21 фортификационное сооружение с личным составом.

Также спецназовцы ликвидировали 50 российских военных.

Напомним, во вторник, 19 сентября, Силы обороны уничтожили штаб оккупантов в районе временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 574-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: СБУ
Армия России, Война в Украине, Російська агресія, СБУ
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