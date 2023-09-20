За месяц спецназовцы СБУ Белые волки уничтожили 56 единиц техники РФ и 50 оккупантов
Подразделение Центра спецопераций А Службы безопасности Украины Белый волк за месяц поразило 56 единиц российской военной техники.
Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Так список вражеских потерь пополнили:
- 12 танков;
- 34 ББМ;
- три артиллерийские системы;
- семь грузовиков;
- 21 фортификационное сооружение с личным составом.
Также спецназовцы ликвидировали 50 российских военных.
Напомним, во вторник, 19 сентября, Силы обороны уничтожили штаб оккупантов в районе временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 574-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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