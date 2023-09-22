Карта боевых действий на 22.09.2023 – ситуация на фронте

В течение суток на фронте произошло 26 боевых столкновений.

Об этом 22 сентября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 22.09.2023

Потери РФ на 22 сентября 2023

личного состава – около 274 950 (+480),

танков ‒ 4 644 (+6),

боевых бронированных машин – 8 891 (+8),

артиллерийских систем – 6 177 (+40),

реактивных систем залпового огня – 785 (+4),

средств противовоздушной обороны ‒ 528,

самолетов – 315,

вертолетов – 316,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 858 (+8),

крылатых ракет ‒ 1 517 (+38),

кораблей (катеров) ‒ 20,

подлодок ‒ 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 8 690 (+20),

специальной техники – 912 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 576-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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