Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 22.09.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на фронте произошло 26 боевых столкновений.
Об этом 22 сентября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 22.09.2023
Потери РФ на 22 сентября 2023
- личного состава – около 274 950 (+480),
- танков ‒ 4 644 (+6),
- боевых бронированных машин – 8 891 (+8),
- артиллерийских систем – 6 177 (+40),
- реактивных систем залпового огня – 785 (+4),
- средств противовоздушной обороны ‒ 528,
- самолетов – 315,
- вертолетов – 316,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 858 (+8),
- крылатых ракет ‒ 1 517 (+38),
- кораблей (катеров) ‒ 20,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 690 (+20),
- специальной техники – 912 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 576-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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