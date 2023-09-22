Карта бойових дій на 22.09.2023 – ситуація на фронті

Упродовж доби на фронті відбулося 26 бойових зіткнень.

Про це 22 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 22.09.2023

Втрати РФ на 22 вересня 2023

особового складу ‒ близько 274 950 (+480);

танків ‒ 4 644 (+6);

бойових броньованих машин ‒ 8 891 (+8);

артилерійських систем – 6 177 (+40);

реактивних систем залпового вогню – 785 (+4);

засобів протиповітряної оборони ‒ 528;

літаків – 315;

гелікоптерів – 316;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 858 (+8);

крилатих ракет ‒ 1 517 (+38);

кораблів (катерів) ‒ 20;

підводних човнів ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 690 (+20);

спеціальної техніки ‒ 912 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 576-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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