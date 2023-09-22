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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 22.09.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби на фронті відбулося 26 бойових зіткнень.

Про це 22 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 22.09.2023

Карта бойових дій 21 вересня 2023

Фото: ISW

Втрати РФ на 22 вересня 2023

  • особового складу ‒ близько 274 950 (+480);
  • танків ‒ 4 644 (+6);
  • бойових броньованих машин ‒ 8 891 (+8);
  • артилерійських систем – 6 177 (+40);
  • реактивних систем залпового вогню – 785 (+4);
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 528;
  • літаків – 315;
  • гелікоптерів – 316;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 858 (+8);
  • крилатих ракет ‒ 1 517 (+38);
  • кораблів (катерів) ‒ 20;
  • підводних човнів ‒ 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 690 (+20);
  • спеціальної техніки ‒ 912 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 576-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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