Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 22.09.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на фронті відбулося 26 бойових зіткнень.
Про це 22 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 22.09.2023
Втрати РФ на 22 вересня 2023
- особового складу ‒ близько 274 950 (+480);
- танків ‒ 4 644 (+6);
- бойових броньованих машин ‒ 8 891 (+8);
- артилерійських систем – 6 177 (+40);
- реактивних систем залпового вогню – 785 (+4);
- засобів протиповітряної оборони ‒ 528;
- літаків – 315;
- гелікоптерів – 316;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 858 (+8);
- крилатих ракет ‒ 1 517 (+38);
- кораблів (катерів) ‒ 20;
- підводних човнів ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 690 (+20);
- спеціальної техніки ‒ 912 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 576-ту добу.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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