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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 25.09.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті

В течение суток на фронте произошло более 32 боевых столкновений.

Об этом 25 сентября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 25.09.2023

DeepStateMap

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Полномасштабная война в Украине длится уже 579-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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