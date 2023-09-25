Карта бойових дій на 25.09.2023 – ситуація на фронті

Упродовж доби на фронті відбулося понад 32 бойових зіткнення.

Про це 25 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 25.09.2023

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 579-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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