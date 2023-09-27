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Определенные виды защиты энергосистемы будут применены впервые в мире — Кудрицкий

енергетика електрика світло
Фото: Pixabay

На сегодня магистральная сеть готова передавать зимние объемы нагрузки на украинскую энергосистему.

Об этом Владимир Кудрицкий сказал во время форума Forbes Энергия бизнеса, передает Суспільне.

Он отметил, что Укрэнерго постоянно находится в координации с чиновниками и Генштабом ВСУ для защиты энергообъектов от очередных атак со стороны РФ.

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— Мы в координации с правительственными структурами, с Генштабом ВСУ имеем несколько видов защиты подстанций Укрэнерго, где определенные виды защиты будут применены впервые, не только в Украине, но и в мире, ведь никто еще не сталкивался с таким уровнем угрозы. Это комплексная защита, не буду вдаваться в детали, но это как активная защита — ПВО, так и пассивная защита — инженерные укрепления, — сказал Кудрицкий.

Глава Укрэнерго отметил, что сейчас отключений электроэнергии не планируется, однако все будет зависеть от российских атак.

— Если обстрелов нет — мы отключений не планируем, поскольку спрогнозировать обстрелы невозможно, куда попадут (россияне, — Ред.), тогда будем действовать по ситуации, — добавил он.

По словам Кудрицкого, эту зиму без импорта электроэнергии “пройти будет очень сложно”.

Ранее НЭК Укрэнерго возобновила работу энергообъекта, который получил повреждения во время массированной ракетной атаки РФ 21 сентября.

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Определенные виды защиты энергосистемы будут применены впервые в мире — Кудрицкий

Источник: Суспільне
Война в Украине, Володимир Кудрицький, Энергетика, Укренерго
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