Певні види захисту енергосистеми будуть застосовані вперше у світі – Кудрицький

Станом на сьогодні магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему.

Про це Володимир Кудрицький сказав під час форуму Forbes Енергія бізнесу, передає Суспільне.

Він зазначив, що Укренерго постійно перебуває у координації з урядовцями та Генштабом ЗСУ для захисту енергооб’єктів від чергових атак з боку РФ.

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– Ми в координації з урядовими структурами, з Генштабом ЗСУ маємо декілька видів захисту підстанцій Укренерго, де певні види захисту будуть застосовані вперше, не тільки в Україні, але й у світі, адже ніхто ще не стикався з таким рівнем загрози. Це комплексний захист, не буду вдаватися в деталі, але це як активний захист — ППО, так і пасивний захист — інженерні укріплення, – сказав Кудрицький.

Глава Укренерго зазначив, що наразі відключень електроенергії не планується, однак все буде залежати від російських атак.

– Якщо обстрілів немає — ми відключень не плануємо, оскільки спрогнозувати обстріли неможливо, куди влучать (росіяни, — Ред.), тоді будемо діяти по ситуації, – додав він.

За словами Кудрицького, цю зиму без імпорту електроенергії “пройти буде дуже складно”.

Раніше НЕК Укренерго відновила роботу енергооб’єкта, який зазнав пошкоджень під час масованої ракетної атаки РФ 21 вересня.

Джерело : Суспільне

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