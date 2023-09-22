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Валентина Чорна, редактор ленты

Укрэнерго возобновило работу энергообъекта, поврежденного в результате ракетной атаки РФ

електроенергія
Фото: Unsplash

НЭК Укрэнерго возобновила работу энергообъекта, который получил повреждения во время массированной ракетной атаки РФ 21 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что последствия этого повреждения для потребителей были незначительными.

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— Возобновлена работа энергообъекта, который получил повреждения во время массированной ракетной атаки 21 сентября. Вчера утром зафиксировано краткосрочное отключение высоковольтной воздушной линии на Днепропетровщине, — говорится в сообщении.

Сейчас из-за боевых действий и по другим причинам в Украине остаются обесточенными 411 населенных пунктов.

— Из-за обстрелов есть новые повреждения сетей в прифронтовых районах Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областей. Восстановление питания происходит в ситуации безопасности и с разрешения военных, — отметили в Укрэнерго.

21 сентября для сбалансирования энергосистемы ограничивалась работа по генерации из ВИЭ с 12:15 до 13:20 с максимальной мощностью в отдельные часы 300 МВт.

По данным Укрэнерго, в пятницу продолжается импорт электроэнергии из Словакии общим объемом 562 МВт-ч с максимальной мощностью в отдельные часы до 200 МВт.

— Экспорт сегодня осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем — 4 807 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 398 МВт, — проинформировали в НЭК.

Напомним, в ночь на 21 сентября Россия впервые за последние шесть месяцев нанесла ракетный удар по энергетической системе Украины.

Из-за атаки были частично обесточены потребители в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

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Война в Украине, Ракетные удары России, Російська агресія, Укренерго
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