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Должны увидеть все собственными глазами: кандидатов в президенты США пригласили в Украину

Андрій Єрмак
Фото: Офис президента

Власти Украины предложили кандидатам в президенты США посетить нашу страну для того, чтобы сформировать собственную позицию.

Об этом на встрече с журналистами заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— Мы постоянно держим контакт с обеими партиями Конгресса. И этот контакт продолжается в течение всего времени. Более того, мы пригласили всех кандидатов (в президенты США, — Ред.) в Украину, чтобы их позиция относительно Украины была сформирована после того, как они все собственными глазами увидят, — заявил он.

Ермак отметил, что в Украину уже приезжали экс-губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи и бывший вице-президент США Майк Пенс, которые будут участвовать в выборах президента США.

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По его мнению, поддержка Украины является абсолютным приоритетом США, потому что американцы на стороне украинцев, а общество формирует позицию того или иного политика.

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Андрій Єрмак, Война в Украине, Выборы в США, Майк Пенс
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