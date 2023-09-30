Мають побачити все на власні очі: кандидатів у президенти США запросили до України
Влада України запропонувала кандидатам у президенти США відвідати нашу країну для того, щоби сформувати власну позицію.
Про це на зустрічі з журналістами заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
– Ми постійно тримаємо контакт з обома партіями Конгресу. І цей контакт триває протягом усього часу. Понад те, ми запросили всіх кандидатів (у президенти США, – Ред.) в Україну, щоб їхня позиція щодо України була сформована після того, як вони все на власні очі побачать, – заявив він.
Єрмак зазначив, що в Україну вже приїжджали ексгубернатор американського штату Нью-Джерсі Кріс Крісті та колишній віцепрезидент США Майк Пенс, які братимуть участь у виборах президента США.
На його думку, підтримка України є абсолютним пріоритетом США, бо американці на боці українців, а суспільство формує позицію того чи іншого політика.
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