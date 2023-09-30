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Мають побачити все на власні очі: кандидатів у президенти США запросили до України

Андрій Єрмак
Фото: Офіс президента

Влада України запропонувала кандидатам у президенти США відвідати нашу країну для того, щоби сформувати власну позицію.

Про це на зустрічі з журналістами заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Ми постійно тримаємо контакт з обома партіями Конгресу. І цей контакт триває протягом усього часу. Понад те, ми запросили всіх кандидатів (у президенти США, – Ред.) в Україну, щоб їхня позиція щодо України була сформована після того, як вони все на власні очі побачать, – заявив він.

Єрмак зазначив, що в Україну вже приїжджали ексгубернатор американського штату Нью-Джерсі Кріс Крісті та колишній віцепрезидент США Майк Пенс, які братимуть участь у виборах президента США.

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На його думку, підтримка України є абсолютним пріоритетом США, бо американці на боці українців, а суспільство формує позицію того чи іншого політика.

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Андрій Єрмак, Війна в Україні, Вибори в США, Майк Пенс
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