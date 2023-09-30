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Украина
Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Россия начинает привлекать стратегические резервы, чтобы компенсировать потери – Евлаш

армія РФ
Фото: Depositphotos

Россия развернула 25 армию на восточном направлении, которая состоит из 12 тыс. военнослужащих и планировалась для вывода из резерва зимой.

Об этом в эфире общенационального телемарафона Єдинфі новини сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

– Эта новосформированная армия формировалась из разного контингента: это и мобилизованные, и бывшие представители разбитых подразделений, которые ранее подверглись мощному поражению Силами обороны на Восточном направлении. Сейчас она уже развернулась вдоль линии соприкосновения на Лиманско-Купянском направлении, — сказал Евлаш.

По его словам, 25 армия РФ состоит из мотострелковых подразделений, артиллерийских, танковых войск, однако она оснащена преимущественно старой техникой.

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– В этом подразделении есть проблемы, они комплектуются за счет того вооружения, которое было расконсервировано, снято с хранения и приведено наскоро до минимального боевого состояния, — отметил Евлаш.

Он добавил, что эффективность применения этих подразделений остается невысокой.

– Из перехватов мы фиксируем, что военнослужащие, которые уже почувствовали на себе мощь ВСУ, желают иметь лучшую военную подготовку, поскольку они необстрелянные, есть проблемы с техникой и личным составом, — сказал спикер.

Евлаш отметил, что военнослужащие РФ, которые более года назад были мобилизованы, отказываются воевать, поэтому российское командование ищет новые решения и выводит новые структурные подразделения на это направление. РФ пытается компенсировать потери, перебрасывая эти резервы.

– Хочу отметить, что Россия начинает привлекать стратегические резервы, поскольку тактические уже все исчерпаны. Более того, эта армия планировалась для вывода в зимний период, однако из-за нехватки личного состава командование РФ привлекает ее уже сейчас, — пояснил спикер.

Напомним, бойцы легиона Свобода России 28 сентября сообщили о завершении операции на территории Белгородской области РФ.

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Армия, Война в Украине, Російська агресія, Росія
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