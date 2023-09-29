Разведка Британии: вокруг Бахмута концентрируются вагнеровцы
Вокруг Бахмута Донецкой области концентрируются боевики, еще недавно воевавшие в составе частной военной компании Вагнера.
Об этом 29 сентября со ссылкой на ряд отчетов сообщили в разведке Минобороны Великобритании.
По имеющейся в распоряжении британского оборонного ведомства информации, в последние недели в Украину, вероятно, передислоцировались около сотни ранее связанных с ЧВК Вагнера военных.
Прибывали в Украину они как отдельно, так и в составе небольших групп, после чего присоединились к различным подразделениям российской армии.
Хотя точной информации о статусе передислоцированного личного состава нет, британские разведчики не исключают, что отдельные боевики принадлежат частям официальных сил Министерства обороны России или других частных военных компаний.
В разведке Минобороны Великобритании считают, что именно вокруг Бахмута опыт вагнеровцев будет особенно ценен для российских оккупантов.
– Многие вагнеровцы знают эту линию фронта. Кроме того, им известна тактика Сил обороны Украины, потому что зимой они уже воевали на этой местности, – отмечают британские разведчики.
Напомним, что вагнеровцы покинули линию фронта в начале лета, незадолго до неудачного мятежа владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина 23-24 июня.
Спустя два месяца боевики вообще остались без руководства.
23 августа во время аварии частного самолета Embraer в Тверской области России погибли оба главаря вагнеровцев – Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин с позывным Вагнер.
Полномасштабная война в Украине длится уже 583-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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