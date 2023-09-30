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Україна
Олена Черкасець, редакторка стрічки новин

Росія починає залучати стратегічні резерви, щоб компенсувати втрати – Євлаш

армія РФ
Фото: Depositphotos

Росія розгорнула 25 армію на східному напрямку, яка складається з 12 тис. військовослужбовців і планувалася для виведення з резерву взимку.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив начальник пресслужби Східного угрупування військ Ілля Євлаш.

– Ця новосформована армія формувалася з різного контингенту: це й мобілізовані, і колишні представники розбитих підрозділів, які раніше зазнали потужного ураження Силами оборони на Східному напрямку. Зараз вона вже розгорнулась уздовж лінії зіткнення на Лимансько-Куп’янському напрямку, – сказав Євлаш.

За його словами, 25 армія РФ складається з мотострілецьких підрозділів, артилерійських, танкових військ, однак вона оснащена переважно старою технікою.

Зараз дивляться

– У цьому підрозділі є проблеми, вони комплектуються за рахунок того озброєння, що було розконсервовано, знято зі зберігання та приведено нашвидкуруч до мінімального бойового стану, – зазначив Євлаш.

Він додав, що ефективність застосування цих підрозділів залишається невисокою.

– Із перехоплень ми фіксуємо, що військовослужбовці, які вже відчули на собі міць ЗСУ, бажають кращої військової підготовки, оскільки вони необстріляні та мають проблеми із технікою і особовим складом, – сказав речник.

Євлаш зауважив, що військовослужбовці РФ, які понад рік тому були мобілізовані, відмовляються воювати, тож російське командування шукає нові рішення і виводить нові структурні підрозділи на цей напрямок. РФ намагається компенсувати втрати, перекидаючи ці резерви.

– Хочу зазначити, що Росія починає залучати стратегічні резерви, оскільки тактичні вже всі вичерпані. Понад те, ця армія планувалася для виведення у зимовий період, проте через брак особового складу командування РФ залучає її вже зараз, – пояснив речник.

Нагадаємо, бійці легіону Свобода Росії 28 вересня повідомили про завершення операції на території Бєлгородської області РФ.

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Армія, Війна в Україні, Російська агресія, Росія
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