Украина производит пушки по стандартам НАТО и создает флот морских дронов – Зеленский

Украина уже начала производство пушек и снарядов по стандартам НАТО для использования в поле боя.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, выступая на первом Международном форуме оборонных индустрий в Киеве.

Он отметил, что, несмотря на поддержку союзников, без нашего собственного производства оружия и боеприпасов было бы невозможно добиваться результатов на фронте.

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Президент обратил внимание, что на форуме присутствуют не только представители передовых иностранных компаний, но и украинских производств и оборонных стартапов.

– Мы начали производство пушек и снарядов натовских калибров, которые требуются на поле боя. Вы знаете об этом – 155-й калибр. Наши противотанковые ракетные комплексы более дальнобойные и безопасные в управлении, чем целый ряд других аналогов, — подчеркнул Зеленский.

Он также напомнил, что Украина создает первый в мире флот морских дронов. Благодаря ему военные корабли РФ вынуждены прятаться и держаться подальше от побережья.

– Мир видит, на что способны украинские ракеты, наши технологии, украинские дроны, – добавил Зеленский.

Кроме того, Украина нарабатывает собственные программные решения для обороны: от управления до кибербезопасности.

Президент сообщил о заинтересованности в локализации в нашем государстве производства военной техники и передовых оборонных систем, которые сейчас помогают ВСУ на поле боя.

На первом Международном форуме оборонных индустрий в Киеве было представлено более 30 стран мира. Участие в мероприятии приняли 252 оборонные компании.

Источник : Офис президента

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