Украина производит пушки по стандартам НАТО и создает флот морских дронов – Зеленский
Украина уже начала производство пушек и снарядов по стандартам НАТО для использования в поле боя.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, выступая на первом Международном форуме оборонных индустрий в Киеве.
Он отметил, что, несмотря на поддержку союзников, без нашего собственного производства оружия и боеприпасов было бы невозможно добиваться результатов на фронте.
Президент обратил внимание, что на форуме присутствуют не только представители передовых иностранных компаний, но и украинских производств и оборонных стартапов.
– Мы начали производство пушек и снарядов натовских калибров, которые требуются на поле боя. Вы знаете об этом – 155-й калибр. Наши противотанковые ракетные комплексы более дальнобойные и безопасные в управлении, чем целый ряд других аналогов, — подчеркнул Зеленский.
Он также напомнил, что Украина создает первый в мире флот морских дронов. Благодаря ему военные корабли РФ вынуждены прятаться и держаться подальше от побережья.
– Мир видит, на что способны украинские ракеты, наши технологии, украинские дроны, – добавил Зеленский.
Кроме того, Украина нарабатывает собственные программные решения для обороны: от управления до кибербезопасности.
Президент сообщил о заинтересованности в локализации в нашем государстве производства военной техники и передовых оборонных систем, которые сейчас помогают ВСУ на поле боя.
На первом Международном форуме оборонных индустрий в Киеве было представлено более 30 стран мира. Участие в мероприятии приняли 252 оборонные компании.
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