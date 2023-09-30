Україна виготовляє гармати за стандартами НАТО та створює флот морських дронів – Зеленський
Україна вже розпочала виробництво гармат і снарядів за стандартами НАТО для використання на полі бою.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві.
Він зазначив, що, попри підтримку союзників, без нашого власного виробництва зброї та боєприпасів було б неможливо досягати результатів на фронті.
Президент звернув увагу, що на форумі присутні не лише представники передових іноземних компаній, а й українських виробництв та оборонних стартапів.
– Ми почали виробництво гармат і снарядів натовських калібрів, які потрібні на полі бою. Ви знаєте про це – 155-й калібр. Наші протитанкові ракетні комплекси більш далекобійні та безпечніші в управлінні, аніж ціла низка інших аналогів, – наголосив Зеленський.
Він також нагадав, що Україна створює перший у світі флот морських дронів. Завдяки йому військові кораблі РФ змушені ховатися і триматися подалі від узбережжя.
– Світ бачить, на що здатні українські ракети, наші технології, українські дрони, – додав Зеленський.
Крім того, Україна напрацьовує власні програмні рішення для оборони: від управління до кібербезпеки.
Президент повідомив про зацікавленість у локалізації в нашій державі виробництва військової техніки та передових оборонних систем, які зараз допомагають ЗСУ на полі бою.
На першому Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві були представлені понад 30 країн світу. Участь у заході взяли 252 оборонні компанії.
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