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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Aarok MALE: что известно о французских дронах, которые будут производить в Украине

дрон Aarok MALE

Государственное предприятие авиационной промышленности Украины Антонов подписало соглашение с французской компанией Turgis&Gaillard о производстве на украинских мощностях боевого дрона Aarok MALE.

Как сообщает La Tribune,  соглашение подписали во время очередного визита в Киев министра Вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.

Издание отмечает, что БпЛА Aarok MALE (Medium Altitude Long Range) в категории Reaper (5,5 тонны) был одним из сюрпризов на Парижском авиасалоне в июне.

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Характеристики беспилотника Medium Altitude Long Range

На сайте производителя сообщается, что беспилотник Aarok выполняет разведывательные, наблюдательные и рекогносцировочные миссии, используя высокоэффективные оптико-электронные и электромагнитные сенсоры.

Благодаря большой грузоподъемности французский беспилотник может:

  • доставлять оружие;
  • выполнять задачи поддержки с воздуха;
  • воздушный перехват важных целей;
  • осуществлять разведку и координацию ударов;
  • подавление противовоздушной обороны противника.

Как отмечает производитель, благодаря своей чрезвычайной выносливости, а также способности интегрироваться в несегрегированное воздушное пространство, Aarok может проводить морское наблюдение и патрулирование.

Aarok также может быть неотъемлемым элементом противолодочных операций и поисково-спасательных миссий.

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Фото: Turgis & Gaillard

Антонов, Безпілотники, Украина, Франция
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