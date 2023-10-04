Aarok MALE: что известно о французских дронах, которые будут производить в Украине

Государственное предприятие авиационной промышленности Украины Антонов подписало соглашение с французской компанией Turgis&Gaillard о производстве на украинских мощностях боевого дрона Aarok MALE.

Как сообщает La Tribune, соглашение подписали во время очередного визита в Киев министра Вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.

Издание отмечает, что БпЛА Aarok MALE (Medium Altitude Long Range) в категории Reaper (5,5 тонны) был одним из сюрпризов на Парижском авиасалоне в июне.

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Характеристики беспилотника Medium Altitude Long Range

На сайте производителя сообщается, что беспилотник Aarok выполняет разведывательные, наблюдательные и рекогносцировочные миссии, используя высокоэффективные оптико-электронные и электромагнитные сенсоры.

Благодаря большой грузоподъемности французский беспилотник может:

доставлять оружие;

выполнять задачи поддержки с воздуха;

воздушный перехват важных целей;

осуществлять разведку и координацию ударов;

подавление противовоздушной обороны противника.

Как отмечает производитель, благодаря своей чрезвычайной выносливости, а также способности интегрироваться в несегрегированное воздушное пространство, Aarok может проводить морское наблюдение и патрулирование.

Aarok также может быть неотъемлемым элементом противолодочных операций и поисково-спасательных миссий.

Фото: Turgis & Gaillard

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