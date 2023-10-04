Aarok MALE: что известно о французских дронах, которые будут производить в Украине
Государственное предприятие авиационной промышленности Украины Антонов подписало соглашение с французской компанией Turgis&Gaillard о производстве на украинских мощностях боевого дрона Aarok MALE.
Как сообщает La Tribune, соглашение подписали во время очередного визита в Киев министра Вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.
Издание отмечает, что БпЛА Aarok MALE (Medium Altitude Long Range) в категории Reaper (5,5 тонны) был одним из сюрпризов на Парижском авиасалоне в июне.
Характеристики беспилотника Medium Altitude Long Range
На сайте производителя сообщается, что беспилотник Aarok выполняет разведывательные, наблюдательные и рекогносцировочные миссии, используя высокоэффективные оптико-электронные и электромагнитные сенсоры.
Благодаря большой грузоподъемности французский беспилотник может:
- доставлять оружие;
- выполнять задачи поддержки с воздуха;
- воздушный перехват важных целей;
- осуществлять разведку и координацию ударов;
- подавление противовоздушной обороны противника.
Как отмечает производитель, благодаря своей чрезвычайной выносливости, а также способности интегрироваться в несегрегированное воздушное пространство, Aarok может проводить морское наблюдение и патрулирование.
Aarok также может быть неотъемлемым элементом противолодочных операций и поисково-спасательных миссий.
Фото: Turgis & Gaillard
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