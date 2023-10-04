Aarok MALE: що відомо про французькі дрони, які виготовлятимуть в Україні

Державне підприємство авіаційної промисловості України Антонов підписало угоду з французькою компанією Turgis&Gaillard про виробництво на українських потужностях бойового дрона Aarok MALE.

Як повідомляє La Tribune, угоду підписали під час чергового візиту до Києва міністра Збройних сил Франції Себастьяна Лекорню.

Видання зазначає, що БпЛА Aarok MALE (Medium Altitude Long Range) у категорії Reaper (5,5 тонни) був одним із сюрпризів на Паризькому авіасалоні в червні.

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Характеристики безпілотника Medium Altitude Long Range

На сайті виробника повідомляють, що безпілотник Aarok виконує розвідувальні, спостережні та рекогносцирувальні місії, використовуючи високоефективні оптико-електронні й електромагнітні сенсори.

Завдяки великій вантажопідйомності французький безпілотник може:

доставляти зброю;

виконувати завдання підтримки з повітря;

повітряне перехоплення важливих цілей;

здійснювати розвідку та координацію ударів;

придушення протиповітряної оборони противника.

Як зазначає виробник, завдяки своїй надзвичайній витривалості, а також здатності інтегруватися в несегрегований повітряний простір, Aarok може проводити морське спостереження та патрулювання.

Aarok також може бути невід’ємним елементом протичовнових операцій і пошуково-рятувальних місій.

Фото: Turgis & Gaillard

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