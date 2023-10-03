США вскоре объявят о новом пакете военной помощи Украине — Белый дом

Вскоре США объявят о новом пакете военной помощи Украине, чтобы показать дальнейшую поддержку нашего народа.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она также опровергла абсурдные заявления Кремля об “усталости” США от поддержки Украины. Жан-Пьер подчеркнула, что президент США Джо Байден “создал коалицию из более чем 50 стран” для оказания помощи Украине и собрал более 140 стран, которые осудили российскую агрессию.

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— За Украиной стоит сильная, очень сильная международная коалиция. И если Путин думает, что сможет продержаться дольше, чем мы, то он ошибается, — говорит пресс-секретарь Белого дома.

Кроме того, Голос Америки со ссылкой на Минобороны США сообщил, что у Пентагона есть возможность передать Украине оружия еще на $5,4 млрд. Это максимальная сумма, на которую штаты могут осуществить поставки со своих складов, чтобы покрыть срочные потребности ВСУ на данный момент.

Напомним, что 22 сентября президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины.

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