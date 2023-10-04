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Сначала откроют шесть магазинов. H&M вскоре возобновит работу в Украине

Сначала откроют шесть магазинов. H&M вскоре возобновит работу в Украине

Шведская компания H&M возобновит работу в Украине в конце ноября — в начале декабря.

Об этом сообщает NV Бизнес со ссылкой на двух директоров торговых центров и консультанта по коммерческой недвижимости.

Указано, что сначала планируется открыть пять магазинов, которые находятся в столичных ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall, а также один во львовском Victoria Gardens.

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До начала полномасштабного вторжения магазины H&M работали в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

В июле 2022 года сеть магазинов решила уйти из России после прекращения работы там в марте.

H&M, Магазини, Одяг
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