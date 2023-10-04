Спершу відкриють шість магазинів. H&M незабаром відновить роботу в Україні
Шведська компанія H&M повернеться до роботи в Україні наприкінці листопада – на початку грудня.
Про це повідомляє NV Бізнес з посиланням на двох директорів торгових центрів та консультанта із комерційної нерухомості.
Зазначено, що спершу планується відкрити п’ять магазинів, які розташовані у столичних ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall, а також один у львівському Victoria Gardens.
До початку повномасштабного вторгнення магазини H&M працювали у Києві, Харкові, Одесі та Львові.
У липні 2022 року мережа магазинів вирішила піти з Росії після припинення роботи там у березні.
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Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються. Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.Оксана Михайлова