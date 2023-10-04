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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Спершу відкриють шість магазинів. H&M незабаром відновить роботу в Україні

Спершу відкриють шість магазинів. H&M незабаром відновить роботу в Україні

Шведська компанія H&M повернеться до роботи в Україні наприкінці листопада – на початку грудня.

Про це повідомляє NV Бізнес з посиланням на двох директорів торгових центрів та консультанта із комерційної нерухомості.

Зазначено, що спершу планується відкрити п’ять магазинів, які розташовані у столичних ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall, а також один у львівському Victoria Gardens.

Зараз дивляться

До початку повномасштабного вторгнення магазини H&M працювали у Києві, Харкові, Одесі та Львові.

У липні 2022 року мережа магазинів вирішила піти з Росії після припинення роботи там у березні.

H&M, Магазини, Одяг
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