Украина поставила на паузу жалобы на Польшу, Венгрию и Словакию в ВТО — Качка

Киев “поставил на паузу” рассмотрение жалобы на Польшу, Венгрию и Словакию во ВТО, чтобы решить в целом вопрос торговли Украины со странами ЕС.

Об этом в Брюсселе сказал заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

— Это вообще вопрос функционирования торговли между Украиной и ЕС. Мы видим, что эта проблема (ввоза украинской сельскохозяйственной продукции, – Ред.) будет устранена в ближайшие недели и месяцы. Будет много новостей о том, как меняется режим лицензирования и так далее. Это будет очень активная работа. Поэтому, пока мы ищем практическое решение, наши споры в ВТО на сегодня на паузе, — объяснил он.

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Качка особо отметил, что в настоящий момент Украина ведет консультации, но не спор как таковой.

— Мы не в споре – мы не оформляли рабочий орган для ведения спора, мы на стадии консультаций. Мы направили (в ВТО) это дело, и для консультаций есть 60 дней, — детализировал он.

Кроме того, торговый представитель констатировал, что для Украины важно найти “конструктивное решение в рамках всего ЕС”.

— Несмотря на то, что жалобы, которые мы направили, они против конкретных государств-членов, включая Польшу, это — системный вопрос наших отношений с ЕС. Наша цель – подчеркнуть, что ЕС и Украина имеют одинаковый подход к торговым соглашениям. Поэтому мы видим, как решить эту проблему в комплексе таким образом, чтобы показать единство между нами и Польшей, между нами и ЕС, и между Польшей и ЕС, — подчеркнул Качка.

Он утверждает, что Киев уже урегулировал таможенное оформление товаров, которые идут транзитом через пять соседних стран.

— Мы видим, что ни одна страна этот транзит не запрещает. Это большое совместное достижение. У нас остался единственный чувствительный пункт – это вопрос того, когда могут быть открыты рынки соседних стран для украинских товаров. Это – минимальная проблема, потому что мы туда не продаем много зерновой продукции. Но это вообще вопрос функционирования торговли между Украиной и ЕС, — рассказал торговый представитель.

При этом он выразил уверенность, что проблема с ввозом украинской сельхозпродукции будет “устранена в ближайшие недели и месяцы”.

Касаясь ситуации с Польшей, Качка выразил надежду, что стороны смогут вернуться к обсуждению после выборов.

— Я не вижу никаких системных препятствий, чтобы разрешить эту проблему. Это — вопрос времени. К тому по состоянию на сейчас в адрес Польши нет запросов на лицензии на экспорт от украинских компаний, что является дополнительным показателем, что нет массивного давления экспорта на внутренний рынок Польши. Мы используем это время, чтобы показать, что в реальности четкий интерес украинских экспортеров – просто экспортировать в те государства-члены ЕС, где запрос на украинские товары действительно высокий, — сказал он.

Качка высказал мнение, что “этой осенью рынок успокоится”.

— Мы все возвращаемся к нормальным торговым потокам, что позволит вернуться в ситуацию, которая удобна для местных фермеров в соседних государствах ЕС и для украинских фермеров, — добавил торговый представитель.

Кроме того, он отметил, что “львиная доля” украинской сельскохозяйственной продукции идет через порты Черного моря в Румынии, Балтийские порты, по железной дороге и автотранспортом.

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