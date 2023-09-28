Кулеба о споре вокруг экспорта: “Зерновая война” не нужна ни Киеву, ни Варшаве

Украина стремится решить проблему с экспортом зерна, ведь ни нам, ни Варшаве не нужна “зерновая война”.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Он признал, что сейчас по вопросу экспорта “эмоции бушуют”. Министр прогнозирует, что до 15 октября, когда в Польше состоятся парламентские выборы, “температура еще может подняться”.

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Однако Киев настроен на конструктив и уже сотрудничает с Еврокомиссией. Польша получила четкие сигналы о желании Украины найти решение ситуации.

– История, будущее и безопасность просто не оставляют нам другого выбора, как выйти из этого кризиса. Не мы этот кризис создали и мы абсолютно настроены на его прекращение… Нам эта зерновая война не нужна, и Польше тоже, – подчеркнул Кулеба.

Он напомнил, что первоначально зерновое эмбарго действовало в пяти государствах. Но сейчас Болгария и Румыния не стали продолжать запрет.

По словам главы МИД, это свидетельствует о том, что “неразрешимых проблем нет”.

– Болгария и Румыния нашли решение, а остальные три страны не нашли. Причина того, почему не нашли, очевидно, не потому, что нет решений. Есть какие-то другие причины, почему эти решения не находятся, – заявил Кулеба, заверив, что Украина стремится урегулировать спор.

Что известно о споре вокруг зерна

В начале мая этого года Еврокомиссия ввела эмбарго на импорт украинского зерна (семена подсолнечника, кукурузы, рапса и пшеницы) в пять стран ЕС. Речь идет о Польше, Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии.

Ограничения действовали до 15 сентября, и Брюссель решил их не продлевать. Однако Польша, Словакия и Венгрия объявили, что в одностороннем порядке продлят эмбарго.

В ответ Украина решила судиться во Всемирной торговой организации против этих государств.

Параллельно украинская сторона предложила Евросоюзу и странам-соседям компромисс по зерновому экспорту.

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