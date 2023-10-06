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Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Румынию на следующей неделе – СМИ

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский запланировал официальный визит в Румынию на следующей неделе. Это станет его первым визитом в страну с начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает румынский телеканал Digi24.

Это будет отдельная поездка в Румынию, которая не будет включена в общее турне по нескольким странам. В ходе визита Зеленский планирует встретиться с президентом Клаусом Йоханнисом и другими румынскими чиновниками.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже анонсировал ожидаемую поездку Зеленского в Румынию. Также следует отметить, что президенты Йоханнис и Зеленский встречались недавно на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде, Испания.

Румынский премьер и несколько министров также планируют посетить Киев для рассмотрения возможностей сотрудничества в различных сферах, включая безопасность, энергетику и сельское хозяйство.

Напомним, в Варшаве 4 октября состоялось подписание медиарегуляторами пяти стран декларации о сотрудничестве в борьбе с дезинформацией. Среди подписантов — Украина, Латвия, Литва, Польша и Румыния.

Речь идет, в частности, о противодействии влиянию прежде всего российской пропаганды, которая, по словам председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольги Герасимьюк, построена на искажении реальности, может влиять на общество и быть ключевым инструментом в руках тех, кто стремится контролировать мнения граждан.

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Президент Украины Владимир Зеленский посетит Румынию на следующей неделе – СМИ

Источник: Digi24

Владимир Зеленский, Румунія, Украина
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