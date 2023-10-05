Україна та ще чотири країни домовилися спільно боротися з дезінформацією
У Варшаві 4 жовтня відбулося підписання медіарегуляторами пʼяти країн декларації про співпрацю у боротьбі з дезінформацією. Серед підписантів – Україна, Латвія, Литва, Польща та Румунія.
Йдеться, зокрема, про протидію впливу передусім російської пропаганди, яка, за словами голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольги Герасим’юк, побудована на викривленні реальності, може впливати на суспільство і бути ключовим інструментом в руках тих, хто прагне контролювати думки громадян.
– Дезінформація постійно пристосовується до нового інструментарію, якщо закривають певний канал її поширення. І покласти край таким мімікруючим медіа має стати нашим спільним обов’язком. З огляду на це створення такої єдиної платформи для ефективного об’єднання зусиль і ресурсів дуже важливе, – пояснила вона.
В рамках підписаної декларації країни проводитимуть спільні навчання громадян з виявлення, реагування та запобігання дезінформації, а також налагоджуватимуть співпрацю між європейськими і національними платформами фактчекінгу (це один з напрямків журналістського контролю).
Документ укладено на невизначений термін із можливістю відкликання в будь-який час із попереднім повідомленням усіх підписантів.
Джерело: Нацрада України з питань телебачення та радіомовлення
Фото: Нацрада України з питань телебачення та радіомовлення
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