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Олена Черкасець, редакторка стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський відвідає Румунію наступного тижня – ЗМІ

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський запланував офіційний візит до Румунії наступного тижня. Це стане його першим візитом у країну з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє румунський телеканал Digi24.

Це буде окрема поїздка до Румунії, яка не входить до загального турне кількома країнами. Упродовж візиту Зеленський планує зустрітися з президентом Клаусом Йоганнісом та іншими румунськими посадовцями.

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Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вже анонсував очікувану поїздку Зеленського до Румунії. Також слід зазначити, що президенти Йоганніс і Зеленський зустрічалися нещодавно на саміті Європейської політичної спільноти в Гранаді, Іспанія.

Румунський прем’єр та кілька міністрів також планують відвідати Київ для розгляду можливостей співпраці у різних сферах, серед яких безпека, енергетика та сільське господарство.

Нагадаємо, у Варшаві 4 жовтня відбулося підписання медіарегуляторами пʼяти країн декларації про співпрацю у боротьбі з дезінформацією. Серед підписантів – Україна, Латвія, Литва, Польща та Румунія.

Йдеться, зокрема, про протидію впливу передусім російської пропаганди, яка, за словами голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольги Герасим’юк, побудована на викривленні реальності, може впливати на суспільство і бути ключовим інструментом в руках тих, хто прагне контролювати думки громадян.

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Джерело: Digi24

Володимир Зеленський, Румунія, Україна
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