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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 08.10.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений.

Об этом 8 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 08.10.2023

Карта бойових дій 8 жовтня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 592-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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