Карта боевых действий на 08.10.2023 – ситуация на фронте

За сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений.

Об этом 8 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 08.10.2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 592-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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