Patriot и IRIS-T: Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Федеральное правительство Германии готовит новый пакет помощи для Украины, который будет предусматривать усиление украинской противовоздушной обороны на €1 млрд.

Как заявили в Министерстве обороны Германии, в пакет войдут зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и IRIS-T, а также зенитные самоходные установки Gepard.

— Германия готовит второй зимний пакет для Украины: для защиты критически важной инфраструктуры и оказания дальнейшей поддержки ФРГ предоставляет дополнительную противовоздушную оборону с помощью Patriot, IRIS-T SLM и SLS на сумму примерно €1 млрд, а также три зенитные самоходные установки Gepard, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение ближайших недель в Украину поступят еще 10 основных боевых танков Leopard 1 А5, а также 15 защищенных транспортных машин и почти 20 защищенных медицинских машин.

Сейчас смотрят

— Германия продолжит поддерживать Украину тем, в чем она нуждается больше всего — противовоздушной обороной, боеприпасами и танками, — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Кроме того, в Минобороны ФРГ сообщили, что к обещанному на прошлой неделе комплексу Patriot, кроме центра управления огнем и радарной установки, добавят восемь пусковых установок и, вероятно, более 60 управляемых ракет. Также комплекс будет включать радар слежения с фазированной антенной решеткой для перехвата цели.

Списание этой техники происходит непосредственно из запасов Бундесвера.

Относительно систем IRIS-T, которые объявили в этом пакете, то в Берлине объяснили, что правительство Германии выполняет свои обязательства, которые были взяты перед Украиной в предыдущие месяцы.

Также на сайте оборонного ведомства ФРГ добавили, что до конца 2023 года в Германии должны пройти подготовку всего 10 тыс. украинских солдат.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.