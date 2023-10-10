Patriot та IRIS-T: Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Федеральний уряд Німеччини готує новий пакет допомоги для України, який передбачатиме посилення української протиповітряної оборони на €1 млрд.

Як заявили в Міністерстві оборони Німеччини, в пакет увійдуть зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Patriot та IRIS-T, а також зенітні самохідні установки Gepard.

– Німеччина готує другий зимовий пакет для України: для захисту критично важливої інфраструктури та надання подальшої підтримки ФРН надає додаткову протиповітряну оборону за допомогою Patriot, IRIS-T SLM і SLS на суму приблизно €1 млрд, а також три зенітні самохідні установки Gepard, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом найближчих тижнів в Україну надійдуть ще 10 основних бойових танків Leopard 1 А5, а також 15 захищених транспортних машин і майже 20 захищених медичних машин.

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– Німеччина продовжить підтримувати Україну тим, чого вона потребує найбільше – протиповітряною обороною, боєприпасами і танками, – заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Крім того, в Міноборони ФРН повідомили, що до обіцяного на минулому тижні комплексу Patriot, окрім центру управління вогнем і радарної установки, додадуть вісім пускових установок і, ймовірно, понад 60 керованих ракет. Також комплекс включатиме радар стеження з фазованою антенною решіткою для перехоплення цілі.

Списання цієї техніки відбувається безпосередньо з запасів Бундесверу.

Щодо систем IRIS-T, які оголосили в цьому пакеті, то в Берліні пояснили, що уряд Німеччини виконує свої зобов’язання, які були взяті перед Україною в попередні місяці.

Також на сайті оборонного відомства ФРН додали, що до кінця 2023 року в Німеччині мають пройти підготовку загалом 10 тис. українських солдатів.

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