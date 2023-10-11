СМИ узнали, что войдет в новый пакет помощи США
Новый пакет военной помощи США для Украины на $200 млн может быть объявлен уже 11 октября.
Об этом сообщает журналистка Голоса Америки Карла Бабб.
По информации Бабб, в новый пакет военной помощи США войдут ракеты AIM-9 и TOW, боеприпасы для систем HIMARS, высокоточные авиационные боеприпасы, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.
К тому же там должно быть оборудование для борьбы с беспилотниками, противотанковые гранатометы AT4, боеприпасы для стрелкового оружия и “многое другое”.
К слову, ранее сообщалось, что Белый дом и законодатели в Конгрессе США активно обсуждают возможность объединить в один запрос помощь Израилю с дополнительным финансированием для Украины.
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