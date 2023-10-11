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СМИ узнали, что войдет в новый пакет помощи США

Вашингтон, США
Фото: Pixabay

Новый пакет военной помощи США для Украины на $200 млн может быть объявлен уже 11 октября.

Об этом сообщает журналистка Голоса Америки Карла Бабб.

По информации Бабб, в новый пакет военной помощи США войдут ракеты AIM-9 и TOW, боеприпасы для систем HIMARS, высокоточные авиационные боеприпасы, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.

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К тому же там должно быть оборудование для борьбы с беспилотниками, противотанковые гранатометы AT4, боеприпасы для стрелкового оружия и “многое другое”.

К слову, ранее сообщалось, что Белый дом и законодатели в Конгрессе США активно обсуждают возможность объединить в один запрос помощь Израилю с дополнительным финансированием для Украины.

HIMARS, боєприпаси, Война в Украине, військова допомога, Ракета, США
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