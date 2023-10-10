Белый дом и Конгресс думают над объединением помощи Украине и Израилю – СМИ

Белый дом и законодатели в Конгрессе США активно обсуждают возможность объединить в один запрос помощь Израилю с дополнительным финансированием для Украины.

Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на представителя Белого дома и двух проукраинских законодателей из Республиканской партии.

Что предусматривает предложение о помощи Украине и Израилю

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Такую стратегию предложили представители Демократической и Республиканской партий в Конгрессе, которые поддерживают Украину. Они считают, что это поможет обеспечить дополнительное финансирование Киеву, несмотря на противодействие некоторых республиканцев в Палате представителей и Сенате.

Группа консерваторов в Палате представителей решительно выступает против нового финансирования для Украины, запрос на которое направил Белый дом. В то же время, дополнительная помощь Израилю после жестокого нападения террористов ХАМАС такого сопротивления в Конгрессе не вызывает.

Как отметил представитель администрации Джо Байдена, Белый дом сейчас оценивает “политическую жизнеспособность” объединения помощи Украине и Израилю. Окончательное решение – за Конгрессом США.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби накануне заявил, что поддержка обоих государств важна.

– Мы достаточно большая, экономически жизнеспособная и динамичная страна, чтобы иметь возможность поддерживать их обоих, — отметил он.

Хотя администрация Байдена уже оказала Израилю военную помощь, Белый дом ожидает, что для дополнительной поддержки потребуется утверждение Конгресса.

Источник в Белом доме сообщил NBC News, что Джо Байден во время разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху пообещал “удовлетворить запросы Израиля в ближайшие дни и недели”.

Сенатор-республиканец на условиях анонимности рассказал NBC News об ожиданиях, что Украина и Израиль будут связаны в будущем законопроекте о расходах.

– Я действительно верю, что должен быть дополнительный (законопроект, — Ред.), который будет включать помощь Израилю, а также Украине, учитывая ужасные террористические атаки ХАМАС, — заявил сенатор.

Когда такой документ может быть рассмотрен в Конгрессе, пока неизвестно.

Законопроект о краткосрочных расходах, который Джо Байден подписал в прошлом месяце во избежание шатдауна (прекращения работы правительства), не предусматривал нового финансирования для Украины. Он рассчитан на 45 дней, то есть до середины ноября.

Есть ли поддержка инициативы в Конгрессе

Телеканал уверяет, что существует широкий двухпартийный консенсус относительно помощи как Израилю, так и Украине – благодаря сильной поддержке демократов и значительной поддержке в Республиканской партии.

Однако за последние месяцы возросло количество республиканцев в Палате представителей, выступающих против финансирования для Украины. В прошлом месяце 93 республиканца проголосовали за поправку к законопроекту о военном финансировании, которой предлагалось запретить всю военную помощь Украине. В июле за аналогичную поправку проголосовали 70 республиканцев.

В поддержку нашего государства выступает лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

– Как мы видели в Украине, неспособность действовать решительно может продлить конфликт и увеличить расходы на войну, — подчеркнул он в комментарии СМИ, добавив, что требования Израиля о помощи “будут отличаться от требований Украины”.

В Белом доме объяснили NBC News, что способность США поддерживать Израиль не влияет на способность помогать Украине. Хотя администрации скорее всего придется пополнить запасы того, что получит Израиль в ближайшее время.

Неназванный чиновник Белого дома добавил, что у Израиля и Украины разные системы ПВО с разными возможностями, а потому они не конкурируют за тот же вид военной поддержки.

Источник: NBC News

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