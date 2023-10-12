Есть определенные успехи: ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении

За прошедшие сутки украинские военные продвинулись на сотни метров на Бахмутском направлении, в частности, успехи есть к югу от города Бахмут.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.

Он отметил, что украинские Силы обороны продолжают наступательные действия на этом участке фронта.

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— За минувшие сутки нашим защитникам удалось пройти сотни метров по некоторым направлениям южнее Бахмута. Противник продолжает бить по нашим силам из всех видов имеющегося вооружения, в частности, 580 раз открывал огонь из минометов, танков, различных гранатометов и стрелкового оружия, включая артиллерию всех типов и калибров, — сообщил Евлаш.

На этом направлении произошло восемь боевых столкновений, ВСУ уничтожили 167 окупантов, а один попал в плен.

— Нам удалось уничтожить, как и за прошедшие сутки, 10 танков и тяжелую бронированную технику противника, среди которой БТРы, БПМ и пушки разного типа, как 152 мм, так и 122 мм калибров. Это Гиацинт-Б, Мста-Б, одна реактивная система залпового огня Град и еще три Д-20 и две Д-30 установки, – рассказал Евлаш.

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