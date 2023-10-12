Є певні успіхи: ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку

Протягом минулої доби українські військові просунулися на сотні метрів на Бахмутському напрямку, зокрема, успіхи є на південь від міста Бахмут.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив керівник пресслужби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш.

Він зауважив, що українські Сили оборони продовжують наступальні дії на цій ділянці фронту.

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– За минулу добу нашим оборонцям вдалося пройти сотні метрів на деяких напрямках південніше від Бахмута. Противник продовжує гатити по наших силах з усіх видів наявного озброєння, зокрема, 580 разів ворог відкривав вогонь з мінометів, танків, різних гранатометів та стрілецької зброї, включно з артилерією усіх типів і калібрів, – повідомив Євлаш.

На цьому напрямку відбулося вісім бойових зіткнень, ЗСУ знищили 167 окупантів, а один потрапив у полон.

– Нам вдалося знищити, як і за минулу добу, 10 танків та важку броньовану техніку противника, серед якої БТРи, БПМ і гармати різного типу, як 152 мм, так і 122 мм калібрів. Це Гіацинт-Б, Мста-Б, одна реактивна система залпового вогню Град і ще три Д-20 і дві Д-30 установки, – розповів Євлаш.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ активізувала наступ на Авдіївському напрямку, ЗСУ успішно відбили атаки ворога.

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