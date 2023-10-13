Це той самий великий наступ: військовий експерт пояснив, навіщо РФ потрібна Авдіївка

Російських окупантів давно непокоїть вклинення українських військ дуже потужним укріплювальним районом до самого Донецька. Через це армія РФ змістила зусилля для наступу на Авдіївку.

Про це заявив військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Це той самий великий наступ, про який росіяни мріяли давно. Вони змістили зусилля на Авдіївку. Чому туди? В принципі, їх давно непокоїть вклинення українських військ дуже потужним укріпрайоном буквально до самого Донецька. Тобто це фактично ворота в Донецьк. Навіть у порівнянні з Бахмутом, якщо вони собі уявлять, що зачищають Авдіївку або виштовхують українські сили звідти, – це можна представити як величезну перемогу, яка могла б стати вінцем цього року, нібито український контрнаступ зупинився, а російський наступ почався, – зазначив Самусь.

На думку військового експерта, росіяни концентрують увагу на різних напрямках, які вважають важливими для подальшого наступу на території України.

Зараз дивляться

– Вже відпрацьовується навіть на рівні ООН, що росіяни почали той самий великий наступ, на який вони покладають великі надії. За даними ГУР Міноборони, на окупованій території зараз перебуває понад 400 тис. військовослужбовців РФ. Вони можуть собі дозволити сконцентрувати увагу на напрямках, які вважають важливими з точки зору наступу, – вважає аналітик.

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