Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Севастополі підірвався великий сторожовий корабель Павел Державин – що відомо
Наєв: Опівночі на Сумщину прорвалась група диверсантів
Терміново
Шахеди поцілили в логістичну інфраструктуру Одещини – ОВА
Іскандери по Грозі навели два брати-колаборанти – СБУ
Один дрон збили, інший спровокував пожежу: що відомо про атаку БпЛА на Черкащині
Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Це той самий великий наступ: військовий експерт пояснив, навіщо РФ потрібна Авдіївка

Це той самий великий наступ: військовий експерт пояснив, навіщо РФ потрібна Авдіївка
Фото: Офіс генпрокурора

Російських окупантів давно непокоїть вклинення українських військ дуже потужним укріплювальним районом до самого Донецька. Через це армія РФ змістила зусилля для наступу на Авдіївку.

Про це заявив військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Це той самий великий наступ, про який росіяни мріяли давно. Вони змістили зусилля на Авдіївку. Чому туди? В принципі, їх давно непокоїть вклинення українських військ дуже потужним укріпрайоном буквально до самого Донецька. Тобто це фактично ворота в Донецьк.

Навіть у порівнянні з Бахмутом, якщо вони собі уявлять, що зачищають Авдіївку або виштовхують українські сили звідти, – це можна представити як величезну перемогу, яка могла б стати вінцем цього року, нібито український контрнаступ зупинився, а російський наступ почався, – зазначив Самусь.

На думку військового експерта, росіяни концентрують увагу на різних напрямках, які вважають важливими для подальшого наступу на території України.

Зараз дивляться

– Вже відпрацьовується навіть на рівні ООН, що росіяни почали той самий великий наступ, на який вони покладають великі надії. За даними ГУР Міноборони, на окупованій території зараз перебуває понад 400 тис. військовослужбовців РФ. Вони можуть собі дозволити сконцентрувати увагу на напрямках, які вважають важливими з точки зору наступу, – вважає аналітик.

Читайте також
Авдіївка горить, летить все: МВА про ситуацію у місті та хронологію останніх днів
Це той самий великий наступ: військовий експерт пояснив, навіщо РФ потрібна Авдіївка

Авдіївка, Бої в Авдіївці, Війна в Україні, Донецьк, Донецька область, Михайло Самусь
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Експерт пояснив, що означає підрив потягу в окупованому Мелітополі
ATACMS
Удар РФ Іскандерами по Покровську: кількість поранених зросла до 24 осіб
Обстріл Покровська 13 жовтня 2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Удар по Покровську, наступ РФ на Авдіївку та операція в секторі Гази: головні новини 13 жовтня
Це той самий великий наступ: військовий експерт пояснив, навіщо РФ потрібна Авдіївка
КНДР передала Росії понад 1 тис. контейнерів військового обладнання та боєприпасів
Кім Чен Ин

Завантаження

Ігри
Відео
Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу

Ізраїльська армія налаштована рішуче знищити “гніздо терору” терористичної організації ХАМАС. ЦАХАЛ атакував майже пів тисячі об’єктів у секторі Гази, зокрема і будинок одного з командирів бойовиків.

Анна Боль
Підсумки Рамштайну-16: яку допомогу отримає Україна
Це той самий великий наступ: військовий експерт пояснив, навіщо РФ потрібна Авдіївка
Нескінченні похорони у селі Гроза: загиблих ховають цілими родинами
Це той самий великий наступ: військовий експерт пояснив, навіщо РФ потрібна Авдіївка
У Києві попрощались із Ніною Матвієнко | Обстріл Нікополя | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
Це той самий великий наступ: військовий експерт пояснив, навіщо РФ потрібна Авдіївка
Евакуація українців із Гази | Допомогу США поділять між… | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
Це той самий великий наступ: військовий експерт пояснив, навіщо РФ потрібна Авдіївка
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь